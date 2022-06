Britisk udenrigsminister: Asylansøgere skal til Rwanda tirsdag

De britiske politikere indgik i april en aftale med det afrikanske land om at sende asylansøgere dertil.

Ifølge AP skal asylansøgerne blandt andet bo på et hostel i hovedstaden Kigali.

Mandag fastholdt en appeldomstol den britiske højesterets afgørelse om, at planen kan starte tirsdag. Det sker på trods af store protester fra ngo’er og en fagforening.

For den britiske udenrigsminister handler det tirsdag om at sætte et eksempel, så færre migranter i fremtiden vil tage turen over Middelhavet. De britiske politikere har især lagt vægt på at stoppe menneskesmuglernes forretning.