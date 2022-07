Dronningen med den store kunstsamling

Hemmelig kærlighed

Om de mange års hemmelighedskræmmeri har dronning Sonja siden sagt.

»Jeg tror ikke, at et menneske har godt af at være under et så stærkt pres over lang tid. Det tror jeg, at man slider med resten af livet.«

Skæbnen ville, at kongeparrets to børn, prinsesse Märtha Louise og kronprins Haakon, også ville deres egne ægteskabsveje.

Haakon valgte Mette-Marit Tjessem Høiby til sin tilkommende. Det gik ikke stille for sig, for hun var enlig mor – i dag er hun en vellidt og respekteret kronprinsesse.

Märtha Louise blev i 2002 gift med forfatteren Ari Behn, som hun siden blev skilt fra. I 2016 begik han selvmord.

Siden har hun som sagt fundet lykken med Durek Verrett. Med ham deler hun interessen for det spirituelle – uden kongelig titel og apanage.

Hvornår bryllupsklokkerne ringer i den norske kongefamilie, vides endnu ikke.

/ritzau/