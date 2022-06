Analyse: Hvorfor stritter Danmark imod EU-kandidatstatus til Ukraine?

Du har erklæret din partner din uforbeholdne kærlighed, garanteret at dække hendes kassekredit og sendt hende våben, så hun kan forsvare sig selv.

Men hvad gør du, når hun ligefrem ønsker at flytte ind i dit hus?

Hun har ikke kontrol over sine egne grænser, hun er bundkorrupt, hun befinder sig langt under den levestandard, du har sat for andre, der har ønsket at flytte ind. Hun er heller ikke klar til at følge husreglerne.