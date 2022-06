Journalist og forsker er stadig savnet i Amazonas

Eftersøgningshold, der i mange dage har søgt efter de forsvundne, siger, at der ikke er fundet nogle omkomne personer under deres eftersøgninger i regnskoven.

Nyhedsbureauet G1 skrev tidligere mandag, at Philips’ hustru havde meddelt, at de to mænd var blevet fundet døde.

Det brasilianske nyhedsbureau angav ikke, hvor de to skulle være fundet, og hvordan de var døde. De officielle myndigheder bekræftede heller ikke oplysningerne.

De to mænd var i Amazonas’ afsidesliggende Javari-dal for at researche til en ny bog. De skulle være vendt tilbage fra deres tur for at deltage i et møde søndag den 5. juni. De dukkede aldrig op til mødet og har siden da været forsvundet.