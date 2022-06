Journalist og forsker er fundet døde i Amazonas-junglen

Duoen var i Amazonas’ afsidesliggende Javari-dal for at researche til en ny bog.

De to skulle være vendt tilbage fra deres tur for at deltage i et møde søndag i forrige uge omkring klokken 9.00 lokal tid.

De dukkede dog aldrig op til mødet og har siden da været forsvundet.

57-årige Dom Phillips var blandt andet tilknyttet den britiske The Guardian. Den 41-årige Bruno Pereira var ekspert i indfødte befolkningsgrupper.

Phillips og Pereira havde angiveligt ”modtaget trusler” inden deres tur. Det oplyser organisationer, der beskæftiger sig med indfødte befolkningsgrupper.