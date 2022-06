Krigen i Ukraine var ikke mere end en måned gammel, da præsident Volodymyr Zelenskyj rettede en særlig bøn til Danmark:

»Danske virksomheder, danske eksperter, den danske stat (…) Jeg opfordrer Danmark til at overtage ledelsen i genopbygningsarbejdet i Mykolaiv. Vores værftsindustris by kan blive en by og en region, som har brug for at blive genopbygget. Det kan Danmark hjælpe os med,« lød det i en videotale til Folketinget.