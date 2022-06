FN's menneskerettighedschef stopper efter fire år på posten

Hun besøgte som den første menneskerettighedschef i 17 år provinsen i sidste måned.

Generelt er posten som FN’s menneskerettighedschef genstand for meget kritik grundet pres fra mange forskellige lande verden over.

De fleste af Bachelets forgængere har kun siddet på posten i én periode, som maksimalt kan bestrides i to perioder ad gangen.

Michelle Bachelet har ikke selv begrundet sin afgang.

Hun var Chiles præsident fra 2006 til 2010 og fra 2014 til 2018. Her gik hun fra at være torturoffer under Augusto Pinochets militærdiktatur til at blive den første kvindelige præsident i Chile.

Sin nuværende post fik Bachelet i 2018 og stopper i slutningen af august. Her har hun ifølge AFP lagt vægt på dialog og diskret diplomati. En stil, der altså har skabt utilfredshed nogle steder.