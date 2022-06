Eftersøgningshold finder tøj fra forsvundet makkerpar i Amazonas

Dom Phillips havde begivet sig ind i regnskoven for at researche til en ny bog. Med sig havde han Bruno Pereira, der er ekspert i indfødte befolkningsgrupper i Amazonas.

Pereira har beskæftiget sig indgående med beskyttelse af indfødtes områder, og det er velkendt, at han har været under pres og modtaget trusler fra lokale skovhuggere og minearbejdere, som forsøger at overtage de indfødtes land.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den mistænkte i sagen er en lokal fisker. Det var hans båd, som blodsporene blev fundet på. Han er blevet varetægtsfængslet, mens politiet efterforsker sagen. Han er i øjeblikket sigtet for at være i besiddelse af ulovlig ammunition til et skydevåben.