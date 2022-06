Stoltenberg: Vi må lytte til Tyrkiets indvendinger

På søndagens pressemøde i Finland betegner Nato-chefen de tyrkiske indvendinger som ”legitime bekymringer”.

- Det handler om terrorisme. Det handler om våbeneksport, siger han.

- Vi må forstå og huske på, at ingen anden Nato-allieret har lidt under flere terrorangreb end Tyrkiet. Og også, at Tyrkiet er en vigtig allieret med en strategisk geografisk beliggenhed.

Stoltenberg sagde tidligere på måneden, at det var hans ”intention” at have trådene redt ud forud for det Nato-topmøde, der indledes i Madrid 28. juni.

Men han siger søndag, at topmødet ”aldrig var en frist”.

Nye optagelser i Nato skal godkendes af samtlige 30 medlemslande.

- Vi har været overraskede over Tyrkiets holdninger til Nato-medlemskabet, siger den finske præsident på det fælles pressemøde med Stoltenberg.