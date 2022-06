Separatistleder i Donetsk vil fastholde dødsstraf til udlændinge

Dødsdommene over tre udenlandske soldater, der har kæmpet på ukrainsk side under krigen, skal stå ved magt.

Det mener den pro-russiske separatistleder Denis Pusjilin. Han er leder af den selvudråbte republik Donetsk i det østlige Ukraine, hvor de tre udlændinge torsdag blev idømt dødsstraf ved en domstol.

- De kom til Ukraine for at dræbe civile for penge. Jeg kan ikke se nogen forhold, der giver anledning til at ændre dommen, siger Pusjilin søndag.