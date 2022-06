Hundredvis af civile har søgt tilflugt på Azot-værket. Ukrainske myndigheder anslår, at det drejer sig om cirka 800 mennesker. 200 af dem er ansatte på værket, mens de øvrige 600 er indbyggere i byen.

Natten til lørdag sagde guvernøren, at Ukraine fortsat havde kontrol over Azot og motorvejen mod byen Lysytsjansk.

Men Rusland har gennem længere tid angrebet ukrainske positioner i Sjevjerodonetsk.

Ifølge Hajdaj er der lørdag konstante kampe i byen.

Slaget om den strategisk vigtige by har udviklet sig til et af de mest blodige i den over tre måneder lange krig i Ukraine.