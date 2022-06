EU-chef vil give Ukraine en melding i næste uge

Polen og de baltiske lande har meldt ud, at de støtter et ukrainsk EU-kandidatur. Lande som Østrig, Tyskland, Frankrig og Holland er enten skeptiske eller har helt andre planer.

Men foreløbig afventer alle lande en vurdering fra EU-Kommissionen af Ukraines potentiale som kandidatland.

På lørdagens pressemøde minder von der Leyen den ukrainske præsident om, at selv om der er sket fremskridt med reformer, har Ukraine stadig et stort arbejde foran sig.

- I har gjort meget for at styrke retsstaten. Men der er stadig behov for at indføre reformer for blandt andet at bekæmpe korruption, siger hun.

Det er von der Leyens andet besøg i Kyiv, siden Rusland invaderede Ukraine 24. februar.