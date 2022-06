Britisk domstol vil ikke forbyde at flyve flygtninge til Rwanda

En gruppe private hjælpeorganisationer og en fagforening forsøgte at få retten til at nedlægge forbud imod, at flyet kunne lette, fordi de mente, at det var for farligt.

Retten har tilladt, at menneskerettighedsorganisationer kan appellere fredagens afgørelse.

Der blev også afsat retsdage til to dages høring i næste måned.

Storbritannien indgik i april en aftale med det afrikanske land Rwanda om at sende asylansøgere til landet.

Aftalen omfatter personer, som er kommet illegalt til Storbritannien siden 1. januar i år.