Ukraine lider store tab på slagmarken, og et slag står til at blive afgørende

Dagen efter, at Vladimir Putin drog lighedstegn mellem sin annektering af landområder i Ukraine og Peter den Stores generobring af Sankt Petersborg i 1700-tallet, gav den ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky, og hans regering fredag deres vurdering af den reelle situation på slagmarken i det østlige Ukraine.

Naturligvis gav Zelensky ikke Putin ret i, at han som den tidligere zar og senere kejser, Peter den Store, er en del af en kamp for at tilbageerobre land, der retmæssigt tilhører Rusland. Men Zelensky påpegede dog noget, som kan gøre, at Putin styrkes i sin selvopfattelse som en af Ruslands helt store og betydningsfulde ledere gennem tiden.