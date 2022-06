Militærforsker: Dødsdømte i Donetsk er del af et politisk spil

- Min tanke er, at det er en politisk dom, og at russerne sandsynligvis vil bruge det i et større forhandlingsspil, som drejer sig om at få udvekslet soldater med for eksempel Ukraine, siger han.

Briterne, Aiden Aslin og Shaun Pinner, og marokkaneren, Brahim Saadoun, blev torsdag kendt skyldige i ”aktiviteter som lejesoldater og i at udføre handlinger, der har til formål at overtage magten og vælte forfatningsordenen i Donetsk”.

Men for det første mener Kenneth Øhlenschlæger Buhl slet ikke, at de tre kan kaldes lejesoldater, og for det andet kan de ikke klandres for at have deltaget i kampe, forklarer han.