Tre udlændinge er idømt dødsstraf for at kæmpe for Ukraine

De tre har ret til at anmode om at blive benådet eller appellere afgørelsen, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Dommen er torsdag øjeblikkeligt blevet fordømt af Storbritannien.

- Vi er selvfølgelig dybt bekymrede over det her.

- I henhold til Genèvekonventionerne er krigsfanger berettigede til immunitet, og de bør ikke blive retsforfulgt for at deltage i kampene, siger en talsmand for den britiske premierminister, Boris Johnson.

Genèvekonventionerne er folkeretlige aftaler, som opstiller regler, der har til formål at beskytte syge, sårede, krigsfanger og civilbefolkningen under krig.