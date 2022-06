IAEA-chef: Atomaftale med Iran kan være død om fire uger

Frakoblingen af kameraerne på de iranske atomanlæg sker som reaktion på, at FN’s atomvagthund har vedtaget en resolution, der kritiserer Iran for mangel på samarbejde.

Kameraerne giver vished for, at Iran ikke er i gang med at udvikle atomvåben.

Det er første gang siden juni 2020, at IAEA anklager Iran for manglende samarbejde med agenturets inspektører.

Resolutionsforslaget, der blev vedtaget i IAEA’s bestyrelse, kom fra USA, Storbritannien, Frankrig og Tyskland. Det blev vedtaget med 30 stemmer. Kun Rusland og Kina stemte imod, oplyser diplomater.