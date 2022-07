Der er omkring 15 meter op til loftet i den store sal i Czernin-paladset, der ligger på bjergsiden lidt hævet over Prags gamle bydel.

Foran fire rækker med EU-journalister, der er inviteret på besøg fra Bruxelles, står et podium, hvor syv ministre har taget plads for at svare på spørgsmål om Tjekkiets politiske mål og prioriteter for det næste halve år, hvor landet har formandskabet for EU’s Ministerråd.