Rusland siger det vil garantere skibe med ukrainsk hvede

Lavrovs tyrkiske kollega mener, at det er et ”legitimt” russisk krav i den sammenhæng, at nogle af de vestlige sanktioner mod Rusland fjernes.

- Hvis vi skulle nå dertil at åbne de internationale markeder for ukrainsk hvede, så anser vi det at fjerne forhindringer, der står i vejen for russisk eksport, som legitime krav, siger Cavusoglu.

Situationen lige nu er, at den russiske flåde blokerer for skibe, der forsøger at forlade havnen i millionbyen Odesa. Byen er fortsat er under ukrainsk kontrol.

I en første reaktion siger lederen for de ukrainske hvedehandleres organisation (UGA), Serhij Ivasjtjenko, at Tyrkiet ikke har styrken til at være garant for hvedeeksporten. Det skriver Reuters.