Krigens overblik: Rusland hævder at have åbnet landbro til Krim

Syv uger efter påbegyndelsen af en fuldskala militæroperation i Donbas, har de russiske styrker været ude af stand til at erobre nøglebyerne Slavjansk og Kramatorsk eller omringe Ukraines østlige hovedstyrke, som man havde håbet.

Ukraine holder fast i den sidste lomme af Luhansk-regionen, byen Sjevjerodonetsk, hvor Rusland efter to ugers intenst bombardement og blodige bykampe nu menes at have kontrol over størstedelen af byen.