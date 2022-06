Danmark og USA styrker samarbejde om fremtidens supercomputere

USA og Danmark skal arbejde endnu mere sammen end før, når det kommer til udviklingen af kvanteteknologi.

Sådan lyder det i en erklæring, der tirsdag er blevet underskrevet i Washington. Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Erklæringen kommer, efter at udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og hans amerikanske modpart, Antony Blinken, har diskuteret at styrke det samarbejde. Det skete ved et møde i Washington i sidste uge.