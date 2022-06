Ukraines elektriske kavaleri: Militæret bruger elcykler i kampzonen

Den ukrainske hærs kreativitet og evne til at kombinere sit infanteri, kampvogne og droner i luften er blevet fremhævet som årsag til, at landet har været så effektiv og god til at kæmpe mod den russiske invasion.

Og blandt de mere kreative tiltag i den ukrainske hær er elcykler fra to ukrainske firmaer. De var oprindeligt skabt til civile borgere. Og de har angiveligt haft en stor betydning for at undersøge områder for fjenden eller til at levere f.eks. medicin og forsyninger.