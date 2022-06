Premierministeren har undskyldt for det, han betegner som ”fejl”, men har blankt afvist at træde tilbage.

Politiet har i forbindelse med de forskellige fester udstedt over 120 bøder. Det er tidligere kommet frem, at premierministeren selv har fået en bøde for en fødselsdagsfest, der blev holdt i juni 2020.

Det fik mange konservative politikere til at stille spørgsmål ved Johnsons evner til at lede Storbritannien og udløste altså til sidst mandagens afstemning.