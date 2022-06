Fakta: Festskandale får taburetten under Johnson til at vakle

* Det er dog kendt, at blandt dem, der har fået bøder, er blandt andre Boris Johnson selv, hans kone, Carrie Johnson, og finansminister Rishi Sunak. Det skete, da de deltog i en fødselsdagsfest i Downing Street i juni 2020. De undskyldte og betalte bøderne.

* I slutningen af maj afleverede den britiske topembedskvinde Sue Gray en rapport om arrangementerne. Mange af begivenhederne skulle ikke have været tilladt at finde sted, skriver hun i rapporten. Det lød også, at ”det øverste lederskab - både politisk og på embedsniveau - skal påtage sig ansvaret for denne kultur”.

* Boris Johnson påtog sig efterfølgende ”det fulde ansvar” for partygate. Han sagde desuden, at han er ”ydmyg” og ”har lært sin lektie”.