70 britiske firmaer forsøger med firedagsuge med samme løn

- Mens vi er på vej ud af pandemien, indser flere og flere selskaber, at livskvalitet er en ny konkurrencebetingelse, og at arbejde på nedsat tid og med mere fokus på resultatet er det, der kan gøre det mere attraktivt for dem.

Julia Schor, der er professor i sociologi på Boston College og forskningsleder på projektet, siger, at forskerne vil analysere, hvordan de ansatte reagerer på at have en ekstra fridag i forhold til blandt andet stress, udbrændthed, job- og livsglæde, sundhed og søvn.

- Firedagsugen anses generelt som noget, der giver tre gange udbytte. Det hjælper ansatte, firmaer og klimaet.

- Vores forskning vil undersøge det, siger hun.

Hos firmaerne, der deltager i forsøget, er man positivt indstillet over for forsøget.