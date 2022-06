Sydkorea og USA affyrer missiler som svar på Nordkoreas test

Formålet med mødet var at klargøre beredskaber, i tilfælde af at Nordkorea udfører en atomprøvesprængning for første gang siden 2017.

Under mødet fortalte Sung Kim blandt andet, at USA har gjort det meget klart over for Nordkorea, at Washington er åbent for diplomati.

Han nævnte også, at USA er parat til at diskutere emner af interesse for Nordkorea, herunder sanktioner.

I forrige uge opfordrede USA til flere FN-sanktioner mod Nordkorea på grund af landets affyringer af ballistiske missiler. Kina og Rusland nedlagde dog veto mod forslaget.

I de seneste uger har styret i Nordkorea affyret en række testmissiler, herunder det store interkontinentale ballistiske missil (ICBM).