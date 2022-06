Klimaforskere advarer om fremtid med ekstreme hedebølger

Marts blev samtidig en ekstrem tør måned, hvor mængden af regn var 62 procent under det normale i Pakistan og 71 procent under det normale i Indien.

- Hedebølger er ikke så usædvanlige i regionen forud for monsunen, men så høje temperaturer tidligt på året med langt mindre nedbør end normalt har haft ødelæggende følger for den offentlige sundhed og for landbruget.

Hedebølgen bidrog til at sænke vandstanden i Pakistans vigtigste flod, Indus, med 65 procent, og førte til strømafbrydelser i dele af Indien. En gletsjer i Pakistan kollapsede og førte til oversvømmelser, mens der udbrød naturbrande i Indien.