USA hylder kinesisk demokratioprør 33 år efter massakre

I sin udtalelse siger Blinken, at kampen for demokrati og frihed fortsat skaber genklang i Hongkong. Han fastslår også, at USA fortsat vil kæmpe for, at Kina drages til ansvar for menneskerettighedskrænkelser i Hongkong, Xinjiang og Tibet.

Det var den 4. juni 1989, at de kommunistiske ledere i Kina sendte kampvogne ind på den store plads i Beijing mod ubevæbnede demonstranter, hvoraf de fleste var unge studerende.

Mange mennesker blev dræbt, men de kinesiske myndigheder dækker over hvor mange. Nogle siger, at det var flere tusinde, andre mener, at det var hundredvis.