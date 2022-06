Nato-chef forudser langvarig udmattelseskrig i Ukraine

Han gentager, at Nato ikke ønsker en direkte konfrontation med Rusland. Men forsvarsalliancen har et ansvar for at støtte Ukraine, siger han.

- De fleste krige - og højst sandsynligt også denne krig - vil på et tidspunkt afslutte ved forhandlingsbordet.

- Men vi ved, at hvad der sker ved forhandlingsbordet, er meget tæt forbundet med situationen på jorden, på slagmarken, siger han.

Nato-chefen bliver adspurgt, om Ukraine bliver presset af Vesten til at acceptere tab af territorium for at opnå fred.