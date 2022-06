Serbiens præsident, Aleksandar Vučić, rager med sine godt to meter langt op over sine kollegaer, verdens statsledere, der af og til må kigge op og undre sig over, hvad den høje og kontroversielle serber egentlig tænker bag sit smil.

For i det, der nærmest kan betegnes som en toppolitisk personlighedssplittelse, har Vučić og Serbien gentagende gange nægtet at ville sanktionere Rusland trods invasionen af Ukraine og trods pres fra Vesten. Så sent som i slutningen af maj underskrev Vučić en aftale om russisk gas i tre ekstra år, da tilbuddet angiveligt var for godt at sige nej til.