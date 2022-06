En stor våbenpakke fra USA til Ukraine forventes at blive offentliggjort i de kommende dage.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har ellers tøvet med at sende et særligt avanceret våbensystem med i pakken, da man frygtede, at Ukraine kunne bruge dem på at skyde mod russisk territorie – og at spændingerne mellem Nato og Rusland dermed ville eskalere.