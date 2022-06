Russisk styrker holder øvelse med missiler nordøst for Moskva

Ruslands ambassadør i Storbritannien, Andrej Kelin, sagde et interview søndag med BBC, at det er usandsynligt, at Rusland kommer til at anvende taktiske atomvåben i krigen mod Ukraine.

Ifølge Kelin tillader russiske militærregler ikke brug af den type våben i konflikter som den i Ukraine.

Rusland har meget strenge bestemmelser på det område, siger ambassadøren i interviewet.

- Det er hovedsageligt kun, når statens eksistens er truet, hedder det.

- Det har intet at gøre med den nuværende operation, siger Kelin til BBC’s magasinprogram ”Sunday Morning”.