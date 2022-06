07/06/2022 KL. 14:14

Rusland taber ansigt og venner i verden

Omfattende undersøgelse af opfattelse af demokrati viser, at meget få lande har et positivt indtryk af Rusland. Et flertal af borgerne i 31 lande af 52 adspurgte mener, at alle økonomiske bånd til Rusland skal brydes.