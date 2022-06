USA sender avancerede missilsystemer til Ukraine

USA’s præsident, Joe Biden, skriver i samme ombæring i et indlæg i den amerikanske avis New York Times, at USA ”hverken vil opfordre eller sætte Ukraine i stand til at ramme russerne uden for Ukraines territorie”.

- Vi søger ikke en krig mellem Nato-landene og Rusland, skriver præsidenten.

Nato er en forsvarsalliance, som en lang række vestlige nationer - heriblandt Danmark og USA - er en del af. Ukraine er ikke medlem.

Himars-missiler har allerede haft gang på europæisk jord, dansk tilmed.

Missilerne ankom til Bornholm tirsdag, hvor de skal være en del af en fælles militærøvelse mellem Danmark og USA.

Og mens Himars-missilerne, som skal til Ukraine, ikke kan affyres mere end 80 kilometer, har Himars-missilerne på Bornholm den evne.