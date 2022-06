FN tæller 262 dræbte børn i krigen i Ukraine

Knap syv millioner ukrainere har måttet forlade deres hjemland i kølvandet på invasionen. Kun 2,2 millioner har indtil videre været i stand til at vende hjem. Det viser tal fra FN’s flygtningeagentur, UNHCR.

2,2 millioner af flygtningene er børn, skriver Unicef Danmark.

- Ukraines børn har brug for sikkerhed, stabilitet, beskyttelse og omsorg - særligt de børn, der flygter uledsaget eller er blevet adskilt fra deres familie undervejs. Mere end noget andet har de her børn dog brug for, at der bliver skabt fred, siger Susanne Dahl.

- Uden akut våbenhvile og en succesfuld fredsforhandling vil børn blive ved med at rammes - og krigen vil have vidtrækkende konsekvenser for sårbare børn over hele verden.