Bekymringer om immigration var en stor faktor, da briterne i 2016 stemte for at forlade EU. Og Boris Johnson har været under pres for at levere på sit løfte om at ”tage kontrollen tilbage” over de britiske grænser.

Sidste år ankom mere end 28.000 migranter til Storbritannien fra Europa. Oftest i små både.

Indenrigsministeriet oplyser ikke, hvor mange asylansøgere der vil være om bord det første fly til Rwanda.