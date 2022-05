Navalnyj er Ruslands mest prominente oppositionspolitiker i Rusland. Han er en stor kritiker af den russiske præsident, Vladimir Putin.

I marts blev 45-årige Navalnyj idømt ni års fængsel oveni to et halvt års fængsel, som han allerede var i gang med at afsone.

Han blev kendt skyldig i anklager om storstilet bedrageri og at udvise foragt for retten. Tidligere i maj blev hans anke over dommen afvist ved en russisk domstol.

Navalnyj blev forgiftet om bord på et russisk passagerfly i august 2020.

Han fik det så dårligt, at flyet måtte nødlande, så han kunne blive behandlet på et hospital. Efterfølgende blev han bragt til behandling på et hospital i Berlin. Her fandt læger spor af en nervegift.