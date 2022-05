Forsker: Putin holder vejret og afventer folkets reaktion

- Styret er begyndt at kompensere nu. Pensionen blev for eksempel for nylig hævet. De forsøger at holde utilfredsheden væk, siger Flemming Splidsboel.

- Putin holder nok vejret nu og håber, at folk vil acceptere det.

Modstanden mod Putin og hans krig er vokset, og det vil den blive ved med at gøre, siger Flemming Splidsboel.

- Sanktionspakke seks, syv, otte vil måske ikke få krigen til at stoppe, men på et tidspunkt vil det virke, siger han.

Listen af sanktionsmuligheder er også langt fra udtømt for EU, siger forskeren videre.

- Det er ikke noget problem at finde på nye sanktioner. Man skal se det som en rodekasse, hvor man kan hive alle mulige sanktioner frem, siger Flemming Splidsboel.