Kina ignorerede Bidens advarsel om militærkonflikt og sendte 30 krigsfly ind i Taiwans forsvarszone

Kina er igen ude med sablen over for Taiwan og sendte mandag 30 militære fly ind over Taiwan. Forklaringen var, at der var tale om en militær øvelse, men Taiwan ser det som en provokation og en aggressiv handling.

Det er den største militære øvelse i det taiwanske luftrum siden januar, og øvelsen kommer blot en uge efter, at den amerikanske præsident, Joe Biden, advarede Kina om, at USA var villig til at indsætte militær for at beskytte Taiwan.