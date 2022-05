Han bad Ukraines vestlige allierede om tungere våben.

En rådgiver for præsident Volodymyr Zelenskyj skrev i et nyligt tweet, at ”det er svært at kæmpe, når man bliver angrebet fra 70 kilometers afstand og ikke har noget at kæmpe tilbage med”.

Biden og hans administration arbejder i øjeblikket på en ny pakke med militær støtte til Ukraine. Den ventes at blive præsenteret inden for de næste dage, skriver Reuters.

USA har i forvejen sendt militær hjælp til Ukraine for flere milliarder dollar.

Næstformanden for den russiske regerings sikkerhedsråd, tidligere præsident Dmitrij Medvedev, siger ifølge nyhedsbureauet Tass, at Bidens beslutning om ikke at sende langtrækkende raketter er ”rationel”.