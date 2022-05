En politimand, der også var med i samme køretøj, blev reddet af sin hjelm, skriver guvernøren.

Gaidai tilføjer ifølge The Guardian, at der er voldsomme kampe ved Sjevjerodonetsk. Tidligere mandag blev to civile meldt dræbt og fem andre såret.

Der er ikke umiddelbart nogen kommentar fra Rusland.

Russiske myndigheder har gentagne gange sagt, at russiske styrker ikke angriber civile.