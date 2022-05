Krigs-overblik: Zelenskyj har fyret sikkerhedschef

Denne mandag er der i et overblik over krigens gang flere ting at hæfte sig ved, efter Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj i weekenden kom ganske nær fronten, da han besøgte landets næststørste by Kharkiv.

Besøget blev ledsaget af et løfte om at befri den sidste tredjedel af Kharkiv-regionen, som endnu er under russisk kontrol.