Rusland vil lade ukrainere selv bestemme deres fremtid

- Jeg tror ikke, at de vil blive glade for igen at blive styret af det nynazistiske regime, der har afsløret sin fulde antirussiske natur, siger han videre.

Nyhedsbureauet RIU citerer ham ifølge Reuters for at sige, at ”befrielsen” af Donbas i det østlige Ukraine er en ”ubetinget prioritet”.

Det er i Donbas, at Donetsk og Luhansk ligger. Her er der mange prorussere.

- Befrielsen af Donetsk og Luhansk, som er anerkendt af Rusland som uafhængige stater, er en ubetinget prioritet, siger Lavrov.