Israelske nationalisters march i muslimsk kvarter skaber kaotiske tilstande i Østjerusalem og Vestbredden

Hamas, der er den palæstinensiske militante bevægelse, havde ifølge BBC opfordret palæstinenserne til at begive sig til Haram al-Sharif for at forsvare højen.

Der opstod tumult, da hundredvis af jødiske besøgende, inklusive et højreekstremistisk parlamentsmedlem, steg op på bakketoppen, hvor nogle dansede, viftede med israelske flag og bøjede sig for at bede, før de blev stoppet af politiet. Andre israelere stormede også den hellige moske.

Senere på dagen marcherede medlemmer af ultranationalistiske israelske grupper videre gennem bydelen, hvor de ifølge Al-Jazeera råbte racistiske slogans som »død over arabere,«.

Der har også været voldelige sammenstød i de israelsk-besatte områder på Vestbredden, hvor Røde Halvmåne beretter om flere end 140 sårede i løbet af søndag. Heraf skulle 18 være blevet såret af skud affyret af israelske styrker.