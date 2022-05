Analytikere: Ruslands stormløb på Luhansk har en pris, der er ude af proportioner med gevinsten

Guvernøren i Luhansk, Serhij Gajdaj, siger søndag »at situationen er optrappet helt ekstremt« omkring Severodonetsk, og tilføjer, at bombardementerne af byen er så intense, at det ikke har været muligt at få et overblik over sårede og dræbte.

De russiske fremskridt i Luhansk, som de med en eventuel erobring af Severodonetsk kan erklære fuld kontrol over, synes at markere et foreløbigt vendepunkt i krigen, der har bevæget sig ind i den fjerde måned.