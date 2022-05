Erdogan fastholder modstand mod svenske og finske Nato-ansøgninger

Han langer samtidig ud efter de to lande for at være ”uærlige”.

- Så længe Tayyip Erdogan er leder af Tyrkiet, kan vi helt klart ikke sige ja til, at lande, der støtter terrorisme, kan blive optaget i Nato, siger han.

Kommentarerne skal være kommet lørdag efter et besøg i Aserbajdsjan.

Tyrkiet mener, at Finland og især Sverige har en for slap kurs over for Det Kurdiske Arbejderparti (PKK).

PKK er på EU’s, USA’s og Tyrkiets terrorliste.

Svenske og finske diplomater var ellers i Tyrkiet onsdag i et forsøg på at nå frem til en aftale med Nato-landet.