Dansk genforskning kan benåde drabsdømt mor i Australien

Sønnerne, Caleb og Patrick, havde ikke arvet mutationen, men drengenes hælprøver viste, at de blandt andet bar på to andre sjældne mutationer. De sidder i et gen forbundet med epileptiske anfald.

I 2021 appellerede 90 internationale gen- og hjerteforskere til delstatens guvernør om at løslade Kathleen Folbigg. Det ønske er blevet afvist. Men at sagen nu skal undersøges igen, kan være det første skridt mod en løsladelse, siger Michael Toft Overgaard.

- Jeg håber, at undersøgelsen som minimum konkluderer, at der er begrundet tvivl om, at Kathleen Folbigg er barnemorder. Med tanke på, at hun har siddet 19 år i fængsel, håber jeg, at hun snart bliver løsladt.