04/06/2022 KL. 05:55

Målet blev lanceret som »historisk« – der var bare ikke noget nyt i det

Statsministeren mente, at en erklæring med et mål om 150 GW havvind fra Nordsøen var »meget ambitiøs«. Men de fire lande ville have nået samme mål, også uden Esbjerg-erklæring.