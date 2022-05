Men advokatselskabet Matrix Chambers offentliggjorde i sidste uge, at det havde vundet. Det forsvarede sammen med et andet selskab Higgins i sagen og skrev, at dommen bl.a. lagde vægt på, at Prigosjin forsøgte at »gøre Higgins tavs og forhindre hans journalistiske undersøgelser af hr. Prigosjins anliggender og personer med tilknytning til Putins administration«.