De højtstående embedsmænd fortæller til CNN, at Biden-administrationen i flere uger har diskuteret om man ville sende våbnene eller ej.

Kernen i sagen skulle angiveligt være den samme bekymring, som administrationen har kæmpet med siden krigens begyndelse - om afsendelsen af stadig tungere våben til Ukraine vil blive set af Rusland som en provokation, der kan udløse en form for gengældelse mod USA.

Også den britiske premierminister Boris Johnson har fredag sagt til Bloomberg, at han bakker op om at sende MLRS-systemer til Ukraine - hvilket er en markant optrapning af hvilke våben, som vestlige politikere offentligt tilkendegiver de ønsker at sende ind i konflikten.

Flere militæreksperter har reageret på de fortsat ubekræftede beretninger fra USA.

Leveringen af disse raketsystemer vil ifølge Reuters’ sikkerhedskorrespondent, Jonathan Landay, være en »potentiel game changer« for Ukraine, der kunne have en enorm indvirkning på de ukrainske frontlinjers defensiv af Donbas.

Det amerikansk fremstillede våbensystem kan affyre en spærreild af raketter - op til 12 i minuttet - med en rækkevidde på op til 300 kilometer afhængigt af ammunitionen, hvilket markant vil øge rækkevidden af ukrainsk artilleri og give Ukraine en længere rækkevidde end russernes systemer.

Det bliver også noteret af eksperter, at det vil give Ukraine mulighed for at angribe mål langt inde i russisk territorium, hvilket udgør en del af risikoen for eskalering.

Til sammenligning har M777-haubisteren, der markerede en betydelig stigning i rækkevidde og effekt i forhold til tidligere ukrainske systemer, en rækkevidde på omkring 40 kilometer.